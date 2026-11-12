S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nasdaq-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 52.11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.919 Nasdaq-Aktien. Die gehaltenen Nasdaq-Anteile wären am 11.11.2026 210.48 USD wert, da der Schlussstand 109.68 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +110.48 Prozent.

Der Nasdaq-Wert an der Börse wurde auf 61.03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch