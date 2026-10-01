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Nasdaq-Anlage unter der Lupe 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Nasdaq-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Nasdaq
75.71 CHF -1.78%
Kaufen Verkaufen

Das Nasdaq-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Nasdaq-Aktie letztlich bei 22.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.442 Nasdaq-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 408.69 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Anteils am 30.09.2026 auf 92.01 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 408.69 USD, was einer positiven Performance von 308.69 Prozent entspricht.

Am Markt war Nasdaq jüngst 51.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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