Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nasdaq-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65.59 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hat, hat nun 152.455 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’550.26 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 23.09.2026 auf 95.44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45.50 Prozent.
Nasdaq war somit zuletzt am Markt 52.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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