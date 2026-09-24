S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65.59 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hat, hat nun 152.455 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’550.26 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 23.09.2026 auf 95.44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45.50 Prozent.

Nasdaq war somit zuletzt am Markt 52.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch