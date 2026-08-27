S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nasdaq-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 64.49 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, befänden sich nun 15.505 Nasdaq-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’542.33 USD, da sich der Wert einer Nasdaq-Aktie am 26.08.2026 auf 99.47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54.23 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Nasdaq eine Börsenbewertung in Höhe von 55.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch