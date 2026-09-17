Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nasdaq-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nasdaq-Anteile bei 50.77 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.697 Nasdaq-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’748.28 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Anteils am 16.09.2026 auf 88.76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74.83 Prozent.
Der Börsenwert von Nasdaq belief sich jüngst auf 49.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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