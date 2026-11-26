Heute vor 10 Jahren wurde das Nasdaq-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, hätte er nun 456.690 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48’897.85 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Anteils am 25.11.2026 auf 107.07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 388.98 Prozent angezogen.

Nasdaq war somit zuletzt am Markt 59.11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch