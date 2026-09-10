Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: Hätte sich eine Nasdaq-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nasdaq-Aktien gewesen.
Das Nasdaq-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nasdaq-Papiers betrug an diesem Tag 94.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.056 Nasdaq-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nasdaq-Papiere wären am 09.09.2026 99.54 USD wert, da der Schlussstand 94.22 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 0.46 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Nasdaq belief sich jüngst auf 53.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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