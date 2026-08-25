S&P 500-Papier MSCI-Aktie: Wäre eine Anlage in MSCI vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Das MSCI-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das MSCI-Papier bei 573.72 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die MSCI-Aktie investiert hat, hat nun 17.430 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 571.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’958.86 USD wert. Damit wäre die Investition 0.41 Prozent weniger wert.

Insgesamt war MSCI zuletzt 41.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch