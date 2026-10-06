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Profitable MSCI-Anlage? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte eine MSCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MSCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

MSCI
464.43 CHF 2.30%
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Vor 5 Jahren wurde das MSCI-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die MSCI-Aktie an diesem Tag 599.94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.668 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 552.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’206.75 USD wert. Mit einer Performance von -7.93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

MSCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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