S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden MSCI-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 568.06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.176 MSCI-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 558.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 98.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.60 Prozent verringert.

MSCI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40.17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch