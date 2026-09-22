MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable MSCI-Investition?
|
22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren MSCI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurden MSCI-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 568.06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.176 MSCI-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 558.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 98.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.60 Prozent verringert.
MSCI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40.17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu MSCI
|
16:02
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.09.26
|ETF-Auflösungen im Überblick: Was die Statistik tatsächlich zeigt (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MSCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: Wäre eine Anlage in MSCI vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MSCI von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu MSCI
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.