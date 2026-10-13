MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen MSCI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden MSCI-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die MSCI-Aktie bei 81.96 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die MSCI-Aktie investiert hat, hat nun 1.220 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 693.03 USD, da sich der Wert eines MSCI-Papiers am 12.10.2026 auf 568.01 USD belief. Damit wäre die Investition 593.03 Prozent mehr wert.
MSCI wurde am Markt mit 41.12 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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