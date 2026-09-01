MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MSCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen MSCI-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurden MSCI-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 541.39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.185 MSCI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MSCI-Aktie auf 570.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.40 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 105.40 USD, was einer positiven Performance von 5.40 Prozent entspricht.
Am Markt war MSCI jüngst 41.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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