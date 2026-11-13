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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Motorola Solutions-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Motorola Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Motorola Solutions-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 80.38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.244 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 659.87 USD, da sich der Wert einer Motorola Solutions-Aktie am 12.11.2026 auf 530.40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 559.87 Prozent angezogen.
Alle Motorola Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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