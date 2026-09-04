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Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075

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Motorola Solutions-Investmentbeispiel 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Motorola Solutions-Investment gewesen.

Motorola Solutions
379.78 CHF -2.13%
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Das Motorola Solutions-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 283.68 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Motorola Solutions-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.251 Motorola Solutions-Aktien. Die gehaltenen Motorola Solutions-Aktien wären am 03.09.2026 16’646.57 USD wert, da der Schlussstand 472.23 USD betrug. Mit einer Performance von +66.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Motorola Solutions betrug jüngst 79.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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