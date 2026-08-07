Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Motorola Solutions-Investment gewesen.
Das Motorola Solutions-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 280.41 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Motorola Solutions-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.566 Motorola Solutions-Aktien. Die gehaltenen Motorola Solutions-Aktien wären am 06.08.2026 1’690.63 USD wert, da der Schlussstand 474.07 USD betrug. Mit einer Performance von +69.06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Motorola Solutions betrug jüngst 72.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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