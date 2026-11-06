S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.11.2021 wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 247.44 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.414 Motorola Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 517.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’894.36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108.94 Prozent.

Der Marktwert von Motorola Solutions betrug jüngst 82.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch