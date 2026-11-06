|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Motorola Solutions-Anlage
|
06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 06.11.2021 wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 247.44 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.414 Motorola Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 517.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’894.36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108.94 Prozent.
Der Marktwert von Motorola Solutions betrug jüngst 82.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Motorola Solutions Inc.
|
06.11.26
|S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|NYSE-Handel S&P 500-Anleger ergreifen nachmittags die Flucht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 am Mittag tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: Motorola Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Motorola Solutions von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Motorola Solutions-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Motorola Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Motorola Solutions Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.