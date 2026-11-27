Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Motorola Solutions-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 320.67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Motorola Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31.185 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 541.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’870.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68.71 Prozent erhöht.

Am Markt war Motorola Solutions jüngst 89.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch