Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 14.08.2021 wurde die Motorola Solutions-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Motorola Solutions-Papier 233.03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42.913 Motorola Solutions-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie auf 465.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’956.23 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.56 Prozent angewachsen.
Der Motorola Solutions-Wert an der Börse wurde auf 77.97 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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