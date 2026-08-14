S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 5 Jahren eingebracht

Am 14.08.2021 wurde die Motorola Solutions-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Motorola Solutions-Papier 233.03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42.913 Motorola Solutions-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie auf 465.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’956.23 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.56 Prozent angewachsen.

Der Motorola Solutions-Wert an der Börse wurde auf 77.97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch