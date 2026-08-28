Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Morgan Stanley-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Morgan Stanley-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Morgan Stanley-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84.38 USD. Bei einem Morgan Stanley-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.185 Morgan Stanley-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 214.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 254.63 USD wert. Mit einer Performance von +154.63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Morgan Stanley betrug jüngst 336.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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