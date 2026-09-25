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Lukratives Morgan Stanley-Investment? 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Morgan Stanley von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Morgan Stanley von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Morgan Stanley-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Morgan Stanley
161.43 CHF -0.28%
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Am 25.09.2023 wurde die Morgan Stanley-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83.03 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hat, hat nun 12.044 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 196.32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’364.45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 136.44 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley bezifferte sich zuletzt auf 311.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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