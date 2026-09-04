S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Morgan Stanley-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 104.25 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.592 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’082.97 USD, da sich der Wert einer Morgan Stanley-Aktie am 03.09.2026 auf 217.15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +108.30 Prozent.

Alle Morgan Stanley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 332.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch