Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Morgan Stanley-Investition
|
07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Morgan Stanley eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Morgan Stanley-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 99.73 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.003 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 214.33 USD, da sich der Wert einer Morgan Stanley-Aktie am 06.08.2026 auf 213.75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +114.33 Prozent.
Alle Morgan Stanley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 344.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!