S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Morgan Stanley-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 99.73 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.003 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 214.33 USD, da sich der Wert einer Morgan Stanley-Aktie am 06.08.2026 auf 213.75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +114.33 Prozent.

Alle Morgan Stanley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 344.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch