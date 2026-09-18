S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Morgan Stanley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 159.24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Morgan Stanley-Aktie investiert, befänden sich nun 0.628 Morgan Stanley-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 203.52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127.81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27.81 Prozent vermehrt.

Morgan Stanley markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 317.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch