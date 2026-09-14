Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moodys von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Moodys gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Moodys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Moodys-Papiers betrug an diesem Tag 107.32 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93.179 Anteilen. Die gehaltenen Moodys-Aktien wären am 11.09.2026 44’255.50 USD wert, da der Schlussstand 474.95 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 342.55 Prozent.
Moodys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 82.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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