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Moody's Aktie 1130337 / US6153691059

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Lohnender Moodys-Einstieg? 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moodys-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Moodys eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Moody's
385.27 CHF 0.56%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Moodys-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 480.74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.208 Moodys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 468.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.47 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2.53 Prozent.

Der Moodys-Wert an der Börse wurde auf 81.12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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