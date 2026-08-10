S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moodys-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Moodys-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Moodys-Papier bei 380.35 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hat, hat nun 0.263 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 125.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 477.75 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25.61 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Moodys belief sich zuletzt auf 82.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch