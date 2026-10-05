Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moodys von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Moodys-Investment gewesen.
Am 05.10.2021 wurde die Moodys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Moodys-Anteile an diesem Tag bei 355.38 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28.139 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (441.36 USD), wäre das Investment nun 12’419.38 USD wert. Damit wäre die Investition um 24.19 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Moodys eine Börsenbewertung in Höhe von 76.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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