S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Moodys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Moodys-Aktie an diesem Tag 318.46 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.140 Moodys-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 468.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’471.77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47.18 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Moodys belief sich zuletzt auf 81.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch