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Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090

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Monster Beverage-Performance 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Monster Beverage eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Monster Beverage
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Monster Beverage-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Monster Beverage-Aktie bei 27.26 USD. Bei einem Monster Beverage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.668 Monster Beverage-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 43.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161.08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 61.08 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Monster Beverage eine Börsenbewertung in Höhe von 86.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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