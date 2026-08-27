Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Monster Beverage-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Monster Beverage-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Monster Beverage-Papier letztlich bei 28.67 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Monster Beverage-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348.797 Monster Beverage-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Monster Beverage-Papiers auf 47.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’675.97 USD wert. Damit wäre die Investition um 66.76 Prozent gestiegen.
Monster Beverage war somit zuletzt am Markt 95.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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