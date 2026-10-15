Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Monster Beverage-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Monster Beverage-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Monster Beverage-Aktie bei 34.33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monster Beverage-Aktie investiert, befänden sich nun 2.913 Monster Beverage-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 128.83 USD, da sich der Wert einer Monster Beverage-Aktie am 14.10.2026 auf 44.22 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 28.83 Prozent.
Zuletzt verbuchte Monster Beverage einen Börsenwert von 84.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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