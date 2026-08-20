Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Monster Beverage-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32.20 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31.061 Monster Beverage-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 1’473.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.32 Prozent gesteigert.
Monster Beverage war somit zuletzt am Markt 92.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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