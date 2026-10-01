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Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090

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Profitabler Monster Beverage-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Monster Beverage-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Monster Beverage
34.89 CHF -0.53%
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Vor 5 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Monster Beverage-Papiers betrug an diesem Tag 22.47 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Monster Beverage-Aktie investierten, hätten nun 44.504 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (41.62 USD), wäre die Investition nun 1’852.25 USD wert. Mit einer Performance von +85.22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Monster Beverage belief sich zuletzt auf 81.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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