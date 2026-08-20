S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mondelez-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Mondelez-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.406 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 90.20 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 19.08.2026 auf 64.16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.80 Prozent verringert.

Alle Mondelez-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch