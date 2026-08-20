Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mondelez-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Mondelez gewesen.
Mondelez-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.406 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 90.20 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 19.08.2026 auf 64.16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.80 Prozent verringert.
Alle Mondelez-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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