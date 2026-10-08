Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Mondelez eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mondelez-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61.66 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Mondelez-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.218 Mondelez-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 963.02 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Anteils am 07.10.2026 auf 59.38 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 3.70 Prozent.
Mondelez markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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