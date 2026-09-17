S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mondelez-Anteile 71.94 USD wert. Bei einem Mondelez-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.900 Mondelez-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 866.83 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 16.09.2026 auf 62.36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13.32 Prozent eingebüsst.

Mondelez wurde am Markt mit 79.30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch