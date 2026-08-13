Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Mondelez-Investment gewesen.
Das Mondelez-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62.19 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Mondelez-Aktie investierten, hätten nun 160.798 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 62.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’998.39 USD wert. Damit wäre die Investition 0.02 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Mondelez belief sich jüngst auf 78.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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