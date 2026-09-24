S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Mondelez-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mondelez-Anteile bei 60.36 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 165.673 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 61.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’178.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1.79 Prozent.

Der Marktwert von Mondelez betrug jüngst 77.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch