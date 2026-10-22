|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Mondelez-Anlage?
|
22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mondelez-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Mondelez eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60.52 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.652 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 103.67 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 21.10.2026 auf 62.74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.67 Prozent angezogen.
Mondelez markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mondelez
|
20:27
|Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Freitagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mondelez-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Mondelez
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.