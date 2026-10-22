S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mondelez-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60.52 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.652 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 103.67 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 21.10.2026 auf 62.74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.67 Prozent angezogen.

Mondelez markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch