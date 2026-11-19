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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Mondelez-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 19.11.2021 wurde das Mondelez-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Mondelez-Papiers betrug an diesem Tag 60.52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Mondelez-Aktie investierten, hätten nun 16.523 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Mondelez-Papiers auf 66.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’099.88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.99 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Mondelez eine Marktkapitalisierung von 84.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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