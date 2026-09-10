Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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|Profitabler Mondelez-Einstieg?
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Hätte sich ein Investment in Mondelez vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mondelez-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Mondelez-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mondelez-Anteile an diesem Tag 62.27 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.606 Mondelez-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mondelez-Papiere wären am 09.09.2026 100.24 USD wert, da der Schlussstand 62.42 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.24 Prozent angezogen.
Der Mondelez-Wert an der Börse wurde auf 78.48 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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