S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Hätte sich ein Investment in Mondelez vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Heute vor 1 Jahr wurde das Mondelez-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mondelez-Anteile an diesem Tag 62.27 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.606 Mondelez-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mondelez-Papiere wären am 09.09.2026 100.24 USD wert, da der Schlussstand 62.42 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.24 Prozent angezogen.

Der Mondelez-Wert an der Börse wurde auf 78.48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch