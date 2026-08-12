Molson Coors Brewing Company Aktie 2025387 / US60871R2094
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molson Coors Brewing Company (MCBC) von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 64.22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155.715 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 41.98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6’536.90 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34.63 Prozent verringert.
Molson Coors Brewing Company (MCBC) wurde am Markt mit 7.57 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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