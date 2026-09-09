S&P 500-Papier Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier letztlich bei 63.64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.571 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 61.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38.97 Prozent vermindert.

Am Markt war Molson Coors Brewing Company (MCBC) jüngst 7.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch