Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Moderna-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Moderna-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 449.38 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.225 Moderna-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 135.61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 301.77 USD wert. Damit wäre die Investition um 69.82 Prozent gesunken.
Moderna war somit zuletzt am Markt 55.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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