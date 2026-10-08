Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Moderna-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Moderna-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Moderna-Anteile betrug an diesem Tag 304.91 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32.797 Moderna-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 6’443.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35.56 Prozent verringert.
Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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