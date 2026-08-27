S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Moderna-Papier statt. Zum Handelsende stand das Moderna-Papier an diesem Tag bei 25.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 398.406 Moderna-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 59’625.50 USD, da sich der Wert einer Moderna-Aktie am 26.08.2026 auf 149.66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 496.25 Prozent.

Der Moderna-Wert an der Börse wurde auf 63.41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch