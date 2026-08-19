S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr verloren

Mid-America Apartment Communities-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 142.40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert, befänden sich nun 0.702 Mid-America Apartment Communities-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8.59 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 15.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch