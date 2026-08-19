Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Mid-America Apartment Communities-Anlage im Blick
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Mid-America Apartment Communities-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 142.40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert, befänden sich nun 0.702 Mid-America Apartment Communities-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8.59 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 15.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Analysen zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.