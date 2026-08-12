S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mid-America Apartment Communities-Investment von vor 10 Jahren verdient

Mid-America Apartment Communities-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Mid-America Apartment Communities-Aktie bei 102.15 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hat, hat nun 97.895 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’896.72 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 11.08.2026 auf 131.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 28.97 Prozent gestiegen.

Der Mid-America Apartment Communities-Wert an der Börse wurde auf 15.38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch