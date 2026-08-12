Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Mid-America Apartment Communities-Anlage?
|
12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mid-America Apartment Communities-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Mid-America Apartment Communities-Investment verdienen können.
Mid-America Apartment Communities-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Mid-America Apartment Communities-Aktie bei 102.15 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hat, hat nun 97.895 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’896.72 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 11.08.2026 auf 131.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 28.97 Prozent gestiegen.
Der Mid-America Apartment Communities-Wert an der Börse wurde auf 15.38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!