Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 92.51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.081 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 138.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 127.89 USD belief. Damit wäre die Investition 38.24 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 14.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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