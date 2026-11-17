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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Micron Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Micron Technology-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Micron Technology-Aktie betrug an diesem Tag 77.56 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hat, hat nun 12.893 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (719.02 USD), wäre das Investment nun 9’270.50 USD wert. Mit einer Performance von +827.05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Micron Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 879.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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